تراند اليوم : بطلة فيلم "كلمني شكرا" تظهر بالحجاب بعد أيام من إعلان اعتزالها

ظهرت فنانة مصرية شهيرة بالحجاب بعد أيام قليلة من إعلان اعتزالها الفن نهائيا.

و نشرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم عدة صور للكشف عن أبرز التغيرات في حياتها بعد الاعتزال .

وظهرت داليا مرتدية الحجاب في صور جديدة وذلك بعد أسابيع قليلة جدًا من إعلان اعتزالها .

وكانت داليا أعلنت خلال يونيو الماضي اعتزالها التمثيل نهائيا بعد عشرات الأعمال حيث قال في تدوينة مقتضبة: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج.. شكرًا".

ومن أهم أدوار داليا فيلم "كلمني شكرا" مع الفنان عمرو عبد الجليل.