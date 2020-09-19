بايرن ميونيخ يبدأ مشواره في الدوري بـ8 أهداف في شباك شالكة

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 08:12 صباحاً - منذ 15 دقيقة

استهل فريق بايرن ميونيخ مشوار دفاعه عن لقبه المحلي بنتيجة تاريخية في شباك فريق شالكة بثمانية أهداف مقابل لا شئ .

سحق بايرن ميونيخ الفائز بالثلاثية الموسم الماضي منافسه شالكه بثمانية أهداف دون رد بفضل ثلاثية سيرج جنابري وتألق ليروي ساني في مباراته الأولى مع العملاق البافاري ليستهل الموسم الجديد بقوة ويبعث رسالة قوية للمنافسين.

وهذا أكبر انتصار في مباراة افتتاحية في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني وأظهر بايرن أنه لم يفقد نهمه الذي قاده للفوز بدوري الأبطال قبل أقل من شهر.

وسجل جنابري أول أهدافه في الدقيقة الرابعة بشكل رائع في مباراة جاءت من طرف واحد وعززت سجل بايرن الخالي من الهزيمة إلى 31 مباراة هذا العام بعد أن فاز في آخر 22 مباراة على التوالي.

وظهر شالكه، الذي لم يحقق أي فوز في 17 مباراة متتالية بالدوري منذ يناير الماضي، بلا حول أو قوة أمام سرعة بايرن ووجد ليون جورتسكه مساحة كبيرة ليسدد كرة منخفضة في شباك الحارس رالف فاهرمان في الدقيقة 19.

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وقال ساني الذي انضم من مانشستر سيتي “كان الفريق قويا بالفعل الموسم الماضي لكنه لا يزال يتعطش للانتصارات رغم فوزه بالثلاثية.

وأنهى بايرن الموسم الماضي في أغسطس بعد أن أضاف لقب دوري الأبطال إلى لقبي الدوري والكأس في ألمانيا ولم يحصل على وقت طويل للاستعداد للموسم الجديد.

وهز روبرت ليفاندوفسكي هداف الموسم الماضي الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 31 ليصبح أول لاعب يسجل في عشر مشاركات متتالية أمام نفس المنافس في الدوري الألماني.

وبعدها سجل جنابري هدفين من صناعة ساني في الدقيقتين 47 و59 قبل أن يسجل توماس مولر الهدف السادس.

وكلل ساني بعدها تألقه في مشاركته الأولى مع بايرن بإنهاء رائع لهجمة مرتدة قبل أن يكمل البديل جمال موسيالا مهرجان الأهداف ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفا لبايرن في الدوري على الإطلاق في سن 17 عاما.

وزادت هذه النتيجة الضغوط على مدرب شالكه ديفيد فاجنر الذي يعاني من مشاكل بالفعل بسبب سجله الخالي من الانتصارات هذا العام.