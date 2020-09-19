كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ياسمين سمير لـ"الخليج 365 الفني": لم أتوقع ردود أفعال الجمهور على دوري في "أمل حياتي".. واستعد لمفاجأة جديدة للجمهور قريبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة ياسمين سمير، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى حكاية "أمل حياتي"، ضمن حلقات مسلسل "إلا أنا"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه كما أشاد الجمهور به وبفريق العمل الذي شارك بالتمثيل فيه.

وقالت ياسمين سمير، لـ"الخليج 365 الفني"، أن دورها فى حكاية "أمل حياتي"، يعتبر خطوة كبيرة فى مشوارها الفني، مؤكدة أنها لم تتوقع أن يؤثر فى الجمهور بهذا الشكل كما أعربت عن سعادتها بآراء الجمهور والنقاد.

وأشارت إلى أن التعاون مع حنان مطاوع، فى منتهى الجمال والمتعة، واصفة حنان مطاوع بالشخصية الحنونة والطيبة والمتوضعة، التى تحب الجميع وتساعده.