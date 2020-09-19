سلمى حايك ستشارك في حفل ميكا المخصّص لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت

متابعة بتجـــــــــــرد: يقيم مغني البوب لبناني المولد ميكا حفلاً موسيقياً في بث مباشر على الإنترنت في مطلع الأسبوع المقبل لجمع أموال لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وتشارك في الحفل الممثلة المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك والمغنية الأسترالية كايلي مينوج.

وقال ميكا لرويترز في مقابلة عبر برنامج زوم للاتصال المرئي:”هناك الكثير من الغضب، الكثير من الحزن”.

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وأضاف: “لذلك اعتقد أن من المهم استثارة التعاطف وإبداء الجانب

الإنساني للأشياء واستخدام الموسيقى… والتركيز فقط على هذا الجانب الإنساني لبرهة بدلا من السياسة فحسب وهو… ما يحدث معظم الوقت”.

وتخصص إيرادات الحفل، الذي يبث على قناة ميكا على يوتيوب لهيئة إنقاذ الطفولة وجمعية الصليب الأحمر اللبناني لدعم عملهم الميداني في بيروت. وتباع التذكرة مقابل 12.95 دولار.

وقال ميكا إنه سيجري تصوير الراقصين في أماكنهم المحلية بدلا من تصويرهم في أماكن مغلقة مما يوفر المزيد من التنوع وسيعرض الحفل أناسا باغتهم الانفجار، من بينهم عائلة جورج الذي ولد في مستشفى تحمل الموجة الانفجارية كاملة لكنه نجا وأطلق عليه لقب الطفل “المعجزة”.