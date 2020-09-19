توبا بويوكستون تثير الجدل بمشاهد فاضحة في أحدث أعمالها

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متابعة بتجـــــــــــــرد: أثارت النجمة التركية توبا بويوكستون جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها عاريةًً في أحد مشاهد مسلسل “النهضة العثمانيّة” الذي تؤدي بطولته على شبكة “نتفليكس”.
وتجسّد الممثلة الشهيرة عربياً بشخصية “لميس” في مسلسل “سنوات الضياع”، دور “مارا هاتون” المعروفة أيضاً باسم السلطانة ماريا أو مارا خاتون أو ديسبينا خاتون، الأميرة الصربية وابنة الحاكم، التي تزوجت السلطان مراد الثاني (والد محمد الفاتح) وهي في سنّ الـ14، ورغم أن محمد الفاتح ليس ابنها الحقيقي، كانت أكبر الداعمين له.
ويشارك في بطولة Ottoman Rising الممثلون الأتراك: يغيت أوزوم أوغلو، وداملا سونماز، وبينار دينيز، وسليم بايرقدار، وأوسهان تشاكير وغيرهم.
وعادت توبا بويوكستون من خلال هذا العمل إلى الجمهور بعد غياب 3 سنوات، إذ كان أخر أعمالها في عام 2017 مسلسل “جسور والجميلة” الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانغ تاتليتوغ الشهير بـ”مهند”.
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