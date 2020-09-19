شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يروى كواليس نجاح فيلم "توأم روحى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم حسن الرداد عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها على فيلم "توأم روحى"، والذى يعرض حاليا في السينمات وحقق إيرادات عالية، وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان في برنامج مساء دى إم سى الذى يعرض على فضائية دى إم سى: "الحمد لله ربنا كرمنا في الفيلم أكثر ماكنا نتوقع، خاصة بعد طرحه فى ظل الظروف الحالية وتأجيله لأكثر من مرة بسبب كورونا".





وأكد الرداد أنه مبسوط بردود فعل النقاد والجمهور، خاصة أن النقاد لا يجتمعون على عمل بمفرده أنه جيد ولكن هذا ما حدث مع فيلم "توأم روحى"، والذى أجمع عليه الكل بأنه عمل متميز نظرا للقصة الذى يتناولها.

وأشار إلى أنه انسبط من التعامل مع مؤلفة شاطرة بحجم أمانى التونسى ومخرج كبير بحجم عثمان أبو لبن الذى لم يبخل على العمل بأى شيء، مضيفا أنه كان من المفترض أن يجمع بينهم عمل عام 2007 بعد فيلم "خيانة مشروعة" وتحدث معى بخصوص فيلم من بطولتى ولكن المشروع لم يكتمل.

Advertisements









فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

وتدور الأحداث في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.