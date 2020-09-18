نانسي عجرم بحفل “تيك توك” قلبت مقاييس الحفلات أونلاين وتصدرت الترند العالمي

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلة أونلاين جديدة لها عبر تطبيق “تيك توك” ليل الجمع في 18 سبتمبر/أيلول، وذلك التزامًا بالتدابير الوقائية المرافقة لفيروس كوفيد 19 والذي أوقف العديد من الحفلات الغنائية حول العالم.

نانسي تعتبر أول فنانة عربية تقدم عملًا غنائيًا على هذا التطبيق، حيث تخطى الحفل التوقعات ان كان من ناحية الحرفية التي قدمت والمستوى العالي الذي شهده، وأيضًا كان هناك العديد من المفاجآت التي تركتها نانسي للبث المباشر، بعد أن قامت بتشويق جمهورها من خلال عدة فيديوهات نشرتها عبر حساباتها في “السوشيال ميديا”.

واحتلت نانسي الترند الأول في العالم World Music Trending عبر موقع “تويتر” تحت هاشتاغ #حفل_نانسي_تيكتوك، في أقل من ساعة على انتهاء الحفل.

وبالعودة الى تفاصيل الحفل، وكون الحفل بُث مباشرة على “تيك توك”، التطبيق الذي يعتبر الملاذ الوحيد للهروب من الملّل والضجر، وكان اختيار نانسي كأول فنانة عربية تحيي حفلًا غنائيًا عليه ناجحًا من كل النواحي، وخطوة تحسب للقيمين على التطبيق، حيث استطاعت نانسي أن تكتسح بهذا الحفل كل الأخبار السياسية المتداولة في عدد من الدول العربية وتتصدر على الترند العالمي في موقع “تويتر”.

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ديكور الحفل كان على مستوى عال، فقد تمّ تقسيم الحفل الى أكثر من 5 محاور أو بالأحرى أطلق “تيك توك” عليهم تسمية “Break”، وكانت نانسي في كل فاصل تقوم بتغيير ملابسها وتطلّ بلوك جديد في كل مرة، اذ اختارت جميع اطلالاتها من المصمم اللبناني حسين بظاظا.

الألوان التي اعتمدت كانت زاهية ومليئة بالفرح والحب وكانت نانسي سعيدة وتضحك وترقص بكل حيوية كالفراشة على المسرح الذي خصص للحفل. كذلك قدمت نانسي ميدلي لبعض أغنياتها، وطبعًا بالاضافة الى اشهر أغنياتها التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب لاسيما “كيفك بالحب” و”يا طبطب” و”شيخ الشباب”، اضافة الى قيامها بغناء بعض من أغانيها الرومانسية مثل “في حاجات” و”يا كثر” والتي قام بتوزيعها بطريقة جديدة المايسترو باسم رزق.