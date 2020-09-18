مخرج كليب "سيب إيدي" يعلن إصابته بكورونا:"لو مشيت أسألكم الدعوات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المخرج وائل الصديقي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كتب وائل منشورًا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، :" أنا مريض بكورونا دعواتكم ليا بالشفاء.. يا عالم حنتقابل تاني ولا لأ.. لو لا قدر الله مشيت أسألكم الدعوات، أنا شلت سيب إيدي من قناتي وأرجو شير فيديوهاتي اللي فيها إفادة للناس فقط، تحياتي وحبي".

Advertisements

يذكر أنه بعد الهجوم على وائل عام 2018 بسبب عرض كليب "سيب إيدي" وحبس بطلة الكليب سلمي الفولي بعد اتهامها بنشر الفاحشة بمشاهد مبتذلة في الكليب.

وأعلن وائل الصديقي، عبر حسابه بـ"فيس بوك"، وقتها توبته قائلاً "أنا باعلن توبتي إلى الله أمامكم جميعًا عن الغناء والرقص والكلام الفارغ ده ومش حشتغل في الحاجات دي تاني واللي منتظر رقاصة جديدة في شغلى لا خلاص يريح نفسه ويسيب الصفحة عشان مش حنزل على صفحتي غير اللي يرضي ربنا، وأتمنى ربنا يغفر لي ولكم ويحسن خاتمتي دعواتكم أن ربنا يثبت أقدامى وقلبي على طاعته ومانرجعش للمعاصى أبدا.. شكرا أحبائي".