ياسمين صبري تنشر فيديو وهي تستمع لمقطوعة موسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين صبري مقطع فيديو لها، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تستمع لمقطوعة موسيقية عبر "البيانو". يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

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