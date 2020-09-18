تراند اليوم : بـ”بطن مكشوف”- رولا سعد تجنن السوشيال ميديا – شوف بنفسك

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت رولا سعد بإطلالة جريئة، وهي ترتدي قميصا مقلما مكشوف البطن ،مع هوت شورت باللون اللبني، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بوضع بعض الماكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.

وعلقت رولا سعد على الصورة قائلة:”‏‏‏حين تشعر أن الامل مفقود ، تذكر أن صانع الامل موجود”.

ومن جانب آخر انتهت رولا سعد من تصوير كليب أغنيتها الجديد “لاغينى تلاقينى” من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخري الأسبوع الماضية وهو من إخراج زياد خورى.

ولا سيما أن الأغنية تدخل الفترة المقبلة مرحلة المونتاج ومكساجها والألوان، حتى تستعد لطرحها على القنوات الفضائية ويوتيوب، وأتمنى الكليب ينال إعجاب الجمهور وقت طرحه، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم تجربة مختلفة عما سبق وقدمته خلال السنوات الماضية.