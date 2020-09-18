إتهام نجم مسلسل "تشير" الأمريكي جيري هاريس بإنتاج صور جنسية

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أُلقي القبض على جيريمايا "جيري" هاريس، أحد نجوم سلسلة "تشير" الوثائقية التي تقدمها شبكة نتفليكس واتُهم رسميا بإنتاج صور جنسية للأطفال.

وقال مكتب الادعاء العام الأميركي إن التقارير تشير إلى أن هاريس، 21 عاماً، استدرج طفلاً قاصراً لإنتاج فيديوهات وصور فاضحة جنسياً لنفسه.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن هاريس إعترف بتوجيه طلب وتلقي صور فاضحة جنسياً من طفل قاصر.

لكن متحدثا بإسم النجم نفى هذه المزاعم.

وإعتُقِل هاريس صباح الخميس ومَثُل لاحقاً أمام المحكمة في مدينة شيكاغو.

ولم يتفاوض هاري مع المحكمة لتخفيف العقوبة المحتملة. وقال قاض إن جلسة إستماع ستُعقد الاثنين لتحديد ما إن كان سيظل في الحجز أم سيفرج عنه بكفالة، حسب تقارير إعلامية أميركية.

وظهر هاريس بشكل بارز في السلسلة الشعبية "تشير" التي تتعقب فريق تشجيع من كلية نافارو في تكساس خلال سعيهم لنيل لقب وطني.

واتُّهِم هاريس بالسعي للحصول على صور من قاصر ما بين ديسمبر/كانون الأول 2018 ومارس/آذار 2020.

وجاء في الشكوى الجنائية أن الضحية قال لهاريس خلال تعارفهما المبدئي على شبكة الإنترنت إن عمره هو 13 عاماً.

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ويواجه هاريس، في حالة إدانته بتهمة استغلال الأطفال لترويج مواد إباحية على الصعيد الفيدرالي، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 30 عاما.

ويأتي توجيه الاتهام له بعد رفع دعوى قضائية في وقت سابق من الأسبوع الحالي إذ اتهِم هاريس باستغلال الأطفال جنسيا والإساءة إلى ضحيتين أخريين.

وقال متحدث لشبكة سي إن إن آنذاك "نطعن بشكل قاطع في هذه المزاعم" و "نحن واثقون أنه عند اكتمال التحقيق، سيُكشف عن الحقائق الصحيحة".

لكن وثائق المحكمة تقول إن هاريس اعترف خلال مقابلة مع مسؤولي إنفاذ القانون بأنه طلب وتلقى صورا فاضحة جنسيا من أحد الأطفال القاصرين ومن قاصرين آخرين "تتراوح أعمارهم على الأقل ما بين 10 أعوام و 15 عاما وكان يعرف أنهم قاصرون".

ويقول مسؤولون إن التحقيقات متواصلة، ودعوا كل شخص لديه معلومات إضافية أن يتقدم إليهم.

وحظيت سلسلة "تشير" بنجاح فوري عند إطلاقها في خدمة البث في شهر يناير/كانون الثاني، وفازت مؤخرا بجائزتي "إيمي" المتخصصة في الإنتاج التلفزيوني.

وحاز هاريس على شعبية بفضل "الحديث المشجع" الذي يبعث الحماس في النفس عندما يهتف المتفرجون على الجانب لتشجيع زملائهم خلال أداء المهمات الصعبة.

وفي وقت سابق من السنة، أجرى هاريس مقابلات مع مشاهير على البساط الأحمر الخاص بجائزة الأوسكار بشأن برنامج الممثلة والكوميدية ألين دي جينيريس.