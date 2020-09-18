كارمن لبس تشارك رامي عياش في "أنا ثائر"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان اللبناني رامي عياش صورة جديدة في صباح يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر، جمعته بالفنانة كارمن لبس، معلقا عليها "حضورك إضافة كبيرة لهالعمل الوطني.. كارمن لبّس شرفتيني برقيّك ومهنيتك".

من جانبها، علقت كارمن "حبيبي رامي هيدا عمل وطني رائع بشرّفني كون جزء منه.. ومعك أكيد بصير بعد أحلى وأقوى، شكرا إلك مع محبتي".

يذكر أن الفنان رامي عياش" يقوم بتصوير أغنيته الجديدة "أنا ثائر"، على طريقة الفيديو كليب، وهي أغنية وطنية، لمساندة أهل بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أغسطس الماضي.

يذكر أن، داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، تعافت مؤخرا من الإصابة التي لحقت بها نتيجة الانفجار.

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