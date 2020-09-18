بالصور| هبة طوجي تتزوج إبراهيم معلوف في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
احتفلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، بزواجها من المؤلف والموزع الموسيقي المعروف عالميًا إبراهيم معلوف، في فرنسا.
ونشر برنامج ET بالعربي، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورتين جمعتا إبراهيم وهبة، وظهر العريس في واحدة منها محتضنا العروس، ليطبع قبلة على "خدها".
هبة وإبراهيم ارتبطا بخطوبة في أغسطس الماضي، ومنعتهما الأحداث التي وقعت في لبنان في إعلان الخبر والاحتفال به.
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