تراند اليوم : فيديو| "ياسمين عبد العزيز" تطلب الطلاق من "العوضي" لسبب غريب

كشف الممثل المصري أحمد العوضي، ان زوجته الممثلة ياسمين عبد العزيز طلبت منه الطلاق بعد أن شاهدته يأكل الكبدة "نيئة".

وقال العوضي لبرنامج "معكم" على قناة "CBC"، إن ياسمين تشاجرت معه من قبل بسبب طريقة تناوله للطعام، خاصة اللحوم، مضيفًا: "في مرة كنت قاعد وشافتني باكل الحمامة بعضمها، فا حسستني إني باكل بني آدم واتخانقت معايا ازاي أكلها بالشكل ده وقالت لي أنت يتخاف منك".

وتابع: "بعدها بـ 3 أيام لقتني باكل الكبدة نية ودى عادة فيا ومتعود أكلها بدمها، وهى كانت لسه صاحية الساعة 10 الصبح، ولما شافتني بتقولي ده جيلي ولا ايه فقلتلها لا دى كبدة نية ومتزعقيش، فقالتلي أنت بتاكل دم!! وحاولت اشرحلها وقالت طلقني.. لما أنت بتاكل كبدة نية هتعمل فيا ايه؟! قولتلها والله العظيم ما هعمل حاجة هي بتتاكل نية.. وخناق بقا ومتاكلش الكبدة دي قدامي".



وقال العوضي إنه تزوج من ياسمين منذ فترة ولم يعلم أحد عن ذلك، مبررًا التكتم على زواجهما بأن العلاقة في البداية كان يمكن أن تفشل، ولهذا لم يتم الإعلان عن علاقتهما قبل الزواج.

وتابع، أنه أتفق مع ياسمين على إعلان زواجهما في شهر رمضان وهو ما حدث حيث تم الإعلان عن ذلك بعد مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في الشهر الكريم.

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وأضاف أنه بعد نزول صور عيد ميلاد ياسمين على حسابه "الدنيا اتقلبت" ورغم ذلك لم يتم نفي العلاقة بل لم يتم الرد من جانبه أو جانب ياسمين عبدالعزيز وذلك بسبب حب الناس لهما.

أضاف أنه مستمر مع ياسمين لأنهما "بيحبوا بعض" ومن يحب لا يفسر سبب الحب بل أن العلاقة بينهما كيمياء و"جت كده" حتى أن الخلاف بينهما راقيًا.



