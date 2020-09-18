فيديو| تصرف "حقير".. كاني ويست "يتبول" على جائزة الجرامي

رنا صلاح الدين - يعيش النجم العالمى كانى ويست، في الفترة تخبط لا يمكن إنكارها بدءا من تصريحاته الأخيرة التى كانت تجعله متصدرا لعناوين الأخبار حول العالم.

ونشر كاني ويست خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو قصير يظهر مدى احتقاره لجائزة الجرامى التى يسعى للوصول لها جميع العاملين في الموسيقى.

وأثار كانى ويست صاحب الـ 43 عاما بنشر المقطع وهو يتبول علي جائزة الجرامي، التي تحمل اسمه جدلا واسع، عبر مواقع السوشيال ميديا.

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ووصف المتابعين لكاني ويست تصرفه بالغير مسئول، كما وصفه الكثيرين بتصرف "حقير" من زوج النجمة العالمية كيم كاردشيان.

الجدير بالذكر، أن كاني ويست قد طلب من العاملين معه في حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة، الامتناع تماما عن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج.