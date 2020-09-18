تراند اليوم : فيديوهات "بهاء سلطان" تهدد بغلق صفحته على "فيسبوك"



كشف المطرب المصري بهاء سلطان عن تهديدات بإغلاق صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بسبب بلاغات مقدمة من شركة "فري ميوزيك" المملوكة للمنتج نصر محروس.

يأتي ذلك بعد إعلان سلطان في 16 سبتمبر الجاري عن فسخ تعاقده مع الشركة، على الرغم من نفي محروس للأمر، إلا أن المطرب لا يزال يؤكد أن الحكم لصالحه.

وكتب سلطان عبر صفحته الرسمية على موقع "فسبوك": "محاولات مستمرة من جانب شركة فري ميوزك (نصر محروس) لغلق صفحتي الرسمية على الفيسبوك.. مما اضطر فريق العمل لدي بمسح جميع الفيديوهات التي أشارك بها جمهوري، بسبب بلاغات (يدوية) تقدمها الشركة لفريق عمل الفيسبوك لكل مقطع فيديو يحمل صوتي مما جعل الصفحة معرضة لخطر الحذف".

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ويعود الخلاف بين سلطان ومحروس إلى عام 2014 بعد ألبوم "سيجارة" الذي لم يتم طرحه بسبب رفض محروس طرحه في الأسواق بعدما رفض بهاء التجديد معه.

وأقام المنتج دعوى قضائية طالبه فيها بدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ مليون ونصف المليون دولار، ليرد سلطان برفع دعوى قضائية ضده، ما أشعل أزمة استمرت لسنوات طويلة، إلى أن حاولت الفنانة إسعاد يونس التدخل بينهما لحل الأزمة في بداية 2020.

وأعلن محروس في تعليقه على حلقة برنامج "صاحبة السعادة" عبر حسابه على موقع "فيسبوك" استجابته لطللب إسعاد ، وأكد أن الشركة ترحب بمبادرتها وترحب ببهاء سلطان في شركته من جديد وإذا استجاب فالشركة ستكون من أسعد الناس بذلك، وإذا رفض فليس للشركة سوى الإنتظار حتي يقول القضاء كلمته وينصف من له الحق.