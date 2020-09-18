وزيرة الثقافة تقرر مراكز تنمية المواهب مجانًا لذوي الهمم في القاهرة والمحافظات

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اعفاء ذوي القدرات الخاصة من الدارسين بجميع فصول مركز تنمية المواهب بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وطنطا والتابعة لدار الاوبرا المصرية من الرسوم الدراسية الخاصة بالمركز، وذلك اعتبارا من الدورة الجديدة التى تبدأ فى الاول من

اكتوبر المقبل.

وقالت "عبدالدايم" ان القرار يأتى فى اطار تنفيذ خطة الثقافة الخاصة برعاية النابغين من اصحاب الهمم بهدف دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع واكتشاف واظهار امكانياتهم، واشارت ان رعايتهم واجب تربوي واجتماعي

ورسالة نبيلة تتجسد خلالها الكثير من المعاني الانسانية السامية.

واوضحت وزيرة الثقافة ان انشطة وفعاليات وزارة الثقافة المتعددة والمتنوعة المخصصة لهم شهدت اكتشاف مجموعة كبيرة من الواعدين الذين نجحوا فى التعبير انفسهم كنماذج للتحدي والاصرار وقوة الارادة، مؤكدة دعم ومساندة الثقافة المصرية بكل قطاعاتها للمواهب الفنية والادبية منهم باعتبارهم جزء هام من نسيج الوطن .