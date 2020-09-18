قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اعفاء ذوي القدرات الخاصة من الدارسين بجميع فصول مركز تنمية المواهب بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وطنطا والتابعة لدار الاوبرا المصرية من الرسوم الدراسية الخاصة بالمركز، وذلك اعتبارا من الدورة الجديدة التى تبدأ فى الاول مناكتوبر المقبل.
وقالت "عبدالدايم" ان القرار يأتى فى اطار تنفيذ خطة الثقافة الخاصة برعاية النابغين من اصحاب الهمم بهدف دمجهم بشكل طبيعي في المجتمع واكتشاف واظهار امكانياتهم، واشارت ان رعايتهم واجب تربوي واجتماعيورسالة نبيلة تتجسد خلالها الكثير من المعاني الانسانية السامية.
واوضحت وزيرة الثقافة ان انشطة وفعاليات وزارة الثقافة المتعددة والمتنوعة المخصصة لهم شهدت اكتشاف مجموعة كبيرة من الواعدين الذين نجحوا فى التعبير انفسهم كنماذج للتحدي والاصرار وقوة الارادة، مؤكدة دعم ومساندة الثقافة المصرية بكل قطاعاتها للمواهب الفنية والادبية منهم باعتبارهم جزء هام من نسيج الوطن .
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تقرر مراكز تنمية المواهب مجانًا لذوي الهمم في القاهرة والمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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