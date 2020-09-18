شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقى لفرقة المركز القومى للمسرح بساحة الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى خالد جلال.

الحفل بقيادة المايسترو تامر غنيم وغناء المطربة أنغام مصطفى والمطرب أحمد محسن مع المطربة فاطمة عادل، وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، كما يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الألحان التراثية، أبرزها: طير بينا يا قلبي، الحلوة دي، خايف مرة أحب، آه لو قابلتك من زمان، أهو دة اللى صار، حبيتك فى الصيف، بسبوسة، فيها حاجة حلوة، حاجة غريبة (دويتو).

المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أنشئ للحفاظ على الذاكرة الثقافية المصرية وحوار الآخر وداخله متحف لتمكين الباحثين والدارسين من الاطلاع والتوثيق على أسس علمية مدروسة، كما يتم تجميع السيرة الذاتية لرواد مصر من المثقفين والفنانين وأهم أعمالهم لوضعها فى معرض ومتحف بعنوان موسوعة ذاكرة مصر الثقافية، وإنشاء متحف لعرض التراث الفنى المصرى من خلال رواده والخروج بالمتحف إلى مختلف محافظات مصر، كما سيتم إعداد دليل للمركز ليكون بمثابة مادة متعددة الوثائق ويتم التواصل مع المؤسسات الثقافية الدولية للحوار مع الآخر من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين من مصر والخارج لتدريب المتميزين من أبناء المركز وإعداد كوادر بتدريبهم على عمليات التوثيق والفهرسة على طرق علمية حديثة ومتطورة.

داخل المركز متحف يضم بوسترات لرواد المسرح أمثال نجيب الريحانى، على الكسار، وتوفيق الحكيم.. وغيرهم.. كما يضم إعلانات باللغة العربية والعبرية للفنان أمين عطاالله وصور برتوريهات، نصوص مسرحية تراثية، كتب للموسيقى، بروجرامات،ملابس مسرحية كرسى الاعتراف للفنان يوسف وهبى ،ملابس مسرحية راسبوتين للفنانة أمينة رزق-وكذا عدد2فترينة لعرض مقتنيات الفنان الراحل السيد راضى.