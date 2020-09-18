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شكرا لقرائتكم خبر عن إليشيا كيز تطلق اليوم ألبومها الغنائى الجديد "ALICIA".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية إليشيا كيز لإطلاق البومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم " ALICIA" وذلك اليوم الجمعة، وجاءت خطوة إطلاقه بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا " covid-19 " في عدد من التأجيلات الخاصة بطرحه.
وأشار موقع " فارايتي " أن ألبوم "ALICIA" كان من المقرر طرحه في مارس الماضي ثم تم ترحيل الميعاد لمايو الماضي إلا أن جدول إليشيا كيز تم تدميره بسبب " فيروس كورونا " مثلها مثل قطاع كبير من المغنيين و الموسيقيين بشتى أنحاء العالم .
اليشيا كيز
و قد كشفت اليشيا كيز عن أغنيات الألبوم الجديد الذي ينتظره الملايين :
1. Truth Without Love
2. Time Machine
3. Authors of Forever
4. Wasted Energy
5. Underdog
6. 3 Hour Drive
7. Me x 7
8. Show Me Love
9. So Done
10. Gramercy Park
11. Love Looks Better
12. You Save Me
13. Jill Scott
14. Perfect Way To Die
15. Good Job
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