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إليشيا كيز تطلق اليوم ألبومها الغنائى الجديد "ALICIA".. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية إليشيا كيز لإطلاق البومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم " ALICIA" وذلك اليوم الجمعة، وجاءت خطوة إطلاقه بعد أن تسببت أزمة فيروس " covid-19 " في عدد من التأجيلات الخاصة بطرحه.

وأشار موقع " فارايتي " أن ألبوم "ALICIA"  كان من المقرر طرحه في مارس الماضي ثم تم ترحيل الميعاد لمايو الماضي إلا أن جدول إليشيا كيز تم تدميره بسبب " فيروس كورونا " مثلها مثل قطاع كبير من المغنيين و الموسيقيين بشتى أنحاء العالم .

 


اليشيا كيز

 

و قد كشفت اليشيا كيز عن أغنيات الألبوم الجديد الذي ينتظره الملايين :

1. Truth Without Love

2. Time Machine

3. Authors of Forever  

4. Wasted Energy  

5. Underdog

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6. 3 Hour Drive  

7. Me x 7  

8. Show Me Love  

9. So Done

10. Gramercy Park

11. Love Looks Better

12. You Save Me  

13. Jill Scott

14. Perfect Way To Die  

15. Good Job

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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