شكرا لقرائتكم خبر عن إليشيا كيز تطلق اليوم ألبومها الغنائى الجديد "ALICIA".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية إليشيا كيز لإطلاق البومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم " ALICIA" وذلك اليوم الجمعة، وجاءت خطوة إطلاقه بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا " covid-19 " في عدد من التأجيلات الخاصة بطرحه.

وأشار موقع " فارايتي " أن ألبوم "ALICIA" كان من المقرر طرحه في مارس الماضي ثم تم ترحيل الميعاد لمايو الماضي إلا أن جدول إليشيا كيز تم تدميره بسبب " فيروس كورونا " مثلها مثل قطاع كبير من المغنيين و الموسيقيين بشتى أنحاء العالم .



اليشيا كيز

و قد كشفت اليشيا كيز عن أغنيات الألبوم الجديد الذي ينتظره الملايين :

1. Truth Without Love

2. Time Machine

3. Authors of Forever

4. Wasted Energy

5. Underdog

Advertisements

6. 3 Hour Drive

7. Me x 7

8. Show Me Love

9. So Done

10. Gramercy Park

11. Love Looks Better

12. You Save Me

13. Jill Scott

14. Perfect Way To Die

15. Good Job