عاصي الحلاني بـ”رجعتيني لبدايتي” يحصد مليونًا جديدًا

متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب “رجعتيني لبدايتي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد أقل من شهرين على طرحه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب الخاص بها فتشارك في بطولته زوجة عاصي، السيدة كوليت بولس الحلاني وهو من إخراج أحمد المنجد.

وأغنية “رجعتيني لبدايتي”، هي رابع أغنية يُفرج عنها عاصي من ألبومه الجديد، حيث طرح في الفترة الماضية ثلاث أغنيات هي “ضلي اضحكي” و”بويا محمد” و”بعشقك”.