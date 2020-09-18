صور .. هوس يشعل حفل بطل خارق بساقية الصاوي

أحيا باند هوس حفلًا غنائيًا ضخمًا، حيث شهدت قاعة النهر بساقية الصاوي واحدة من أجمل لياليها، وذلك وسط عدد غفير من الجمهور.
وتألق هوس بباقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية، بالإضافةإلى أغاني ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم بطل خارق.
وبدأ هوس الحفل بأغنية بحاول، ثم قدم العديد من الأغاني التي تفاعل معاها الجمهوربشكل كبير ومنها: الشفرة، يجوز، ضحكتك ناقصة، كل، عقارب الساعة، طال السهر، التحفز، جريمتي، بطل خارق، سما السابعة.
يذكر أن باند هوس طرح مؤخرًا ألبوم بطل خارق، وضم الألبوم على باقة متميزة من الأغاني أبرزهم: الشفرة، ليل، كل، التحفز، جريمتي.
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