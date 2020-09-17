بريانكا شوبرا تحتفل بعيد زوجها نيك جوناس بمشاهد تُعرَض للمرة الأولى

متابعة بتجــــــــــــرد: إحتفلت النجمة الهندية بريانكا شوبرا بعيد ميلاد زوجها النجم الأميركي نيك جوناس على طريقتها الخاصة. ونشرت فيديو جمعت فيها مشاهد كثيرة من ذكرياتهم الجميلة معاً وهي مشاهد تعرض للمرة الأولى علناً. وعلّقت عليه قائلةً: “أنا ممتنّة جداً لأنك ولدتَ. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”. ورغم انشغالهما بعملهما، إلا أن الزوجين يقضيان معظم وقتهما معاً مستفيدين من الحظر الاجتماعي بسبب كورونا الذي منحهما الفرصة للبقاء معاً في البيت، قبل أن يتم فكه وتخفيف إجراءات التنقل.

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