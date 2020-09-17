حبيبة براد بيت الجديدة توجه رسالة مباشرة إلى أنجلينا جولي

متابعة بتجــــــــــــرد: غردت صديقة النجم براد بيت الجديدة نيكول بوتورالسكي عبر حسابها على إنستغرام بتعليق غامض قالت فيه: «السعداء لا يكرهون غيرهم».

وأرفقت العارضة الحسناء إيموجي قلب بتغريدتها، التي ذيلت صورة لها بمفردها من دون صديقها براد بيت (البالغ 56 عاماً) وسط ما يتردد عن أنها السبب في تصاعد التوتر والتصريحات المتبادلة بينه وبين طليقته وأم أطفاله الستة أنجلينا جولي (البالغة 45 عاماً).

ويعتقد أن نيكول (البالغة 27 عاماً) ترتبط بعلاقة حب مع بيت منذ شوهدت معه وهما يحضران أوبرا للمطرب كاني ويست في نوفمبر الماضي.

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ولم تؤكد نيكول أو تنفي تلك العلاقة رغم أنها متزوجة حالياً من رولاند ماري (البالغ 68 عاماً) صاحب سلسلة مطاعم في برلين، ولها منه ابن واحد.

ويحظى حساب العارضة الحسناء بأكثر من 210 آلاف متابع، ولكنها تكتفي فيه بنشر صورها وأخبارها من دون التطرق إلى النجم الهوليوودي رغم أنهما شوهدا معاً أكثر من مرة، ولم ينفيا وجود علاقة.

وكان الاثنان قد طارا إلى جنوب فرنسا في طائرة خاصة الشهر الماضي، حيث زارا أحد مصانع المشروبات الشهيرة هناك، وتزامنت تلك الزيارة مع الذكرى السادسة لزواج بيت وجولي في 24 أغسطس عام 2014.