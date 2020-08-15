جنات تعود إلى جمهورها بألبوم “أنا في انتظار”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد فترة غياب لا يستهان بها، عادت النجمة المغربية جنات إلى ساحة الألبومات الغنائية بألبومها الجديد “أنا في انتظارك” الذي طرحته مساء اليوم، السبت 15 آب/أغسطس الجاري بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

يتضمن الألبوم 11 أغنية منوعة بين الكلاسيكي الرومانسية والحزين والشبابي الراقص والمقسوم وهي: “أنا في انتظارك”، “اوعى”، “أحلى من الأحلام”، “دموع وبكيت”، “رايقة”، “برد الوحدة”، “ثباتي الانفعالي”، “فهمت قصدك”، “اللي تشوفه”، “الظالم” و”استعجلت”.

ولاقى ألبوم “أنا في انتظارك” رواجًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى على إصداره عبر تطبيق “ديزر” وقناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.