الموت يُفجع خالد النبوي

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الممثل المصري خالد النبوي عن وفاة حماه عبد العظيم المغربي، اذ نشر صورة له ونعاه على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّق خالد بالقول: “حمايا الغالي عبد العظيم المغربي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى .. سوف أفتقد أبا حنونا و رجل عظيم علمنا أن نحب الوطن دون شروط وتحت أي ظروف وعلمنا أن أي إنسان عربي هو أخ و مصير مشترك .. الله يرحمك برحمته الواسعة”.
الجدير ذكره أن خالد النبوي يشارك في بطولة فيلم “قمر 14” الى جانب شيرين رضا، غادة عادل، وغيرهم، من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.
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