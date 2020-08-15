براد بيت.. عائلته تفجّر مفاجأة مدوّية بشأن أولاده

متابعة بتجـــــــــــرد: تشهد العلاقة بين النجمين العالمين ​براد بيت​ و​أنجلينا جولي​ توترًا كبيرًا، وبحسب وسائل إعلام أجنبية، فإن ذلك تسبّب بعدم رؤية والدا براد بيت لأحفادهما الستة منذ 4 سنوات.

وأضاف الجدان أنهما كانا يلتقيان مع احفادهما عندما كانت علاقة جولي وبيت جيدة.

على صعيد آخر تمّ التداول مؤخراً بأخبار تتحدث عن تقاضي النجمة العالمية جينيفر أنيستون مبلغ 65 مليون دولار مقابل فضح أسرار علاقتها الغرامية بزوجها السابق النجم العالمي براد بيت، إضافة لأسرار علاقة الأخير بطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي، وأسرار عائلة أنيستون، لاسيما علاقتها بوالدتها.