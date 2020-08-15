بعد غياب 3 سنوات.. “بلالين” يعيد كنده علوش الي السينما

وتدور أحداث فيلم “بلالين” حول طبيعة العلاقات بين الأسرة المصرية وقت الحظر في زمن كورونا، وتأثير الحظر على كل أسرة مصرية في إطار كوميدي لايت، وكيفية الوقاية واتخاذ الاحتياطات اللازمة من انتشار فيروس كورونا.

ويبدأ أبطال العمل تصوير المشاهد الأولى من الفيلم منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، حيث تجمع المشاهد الأولى بين كل من باسم سمرة وكندة علوش. والفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة نيوسينشري.

على جانب آخر، تصور كندة علوش حكاية “ضي القمر”، إحدى حكايات مسلسل “إلا أنا”. والمسلسل من إخراج مريم الأحمدي، ويشارك في بطولته الفَنّان محمد علاء، حيث من المقرر عرضه على قنوات “dmc”، ويشهد عودة كندة بعد غياب فترة لا يستهان بها بعد زواجها وإنجاب مولودتها “حياة”.