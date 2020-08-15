كاتي بيري: لا ذنب لجمهوري في اكتئابي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت المغنية الأمريكية كاتي بيري عن تعرضها لمشاكل نفسية وعقلية حيث سيطر عليها الاكتئاب الحاد في وقت ما من حياتها.
وأكدت بيري، 35 عاماً، التي تنتظر ولادة طفلتها الأولى من شريك حياتها أورلاندو بلوم في أي وقت، أنها تعرضت للاكتئاب خلال جولتها الغنائية Witness عام 2017، حيث انفصلت عن بلوم حينها قبل أن يعودا للارتباط ثانية.
وأضافت أن اكتئابها الحاد تمثل بعدم رغبتها في النهوض من السرير حيث الخمول وعدم الاهتمام أو الاكتراث لأي شيء وكل شيء بدا المشهد المسيطر عليها، ولم يفلح أحد في إخراجها من هذه الحالة.
واوضحت أنها أمضت أسبوعاً في معهد هوفمان للعلاج من هذا الاكتئاب.
وأشارت إلى أنها تعلمت من مشاكلها وصراعاتها النفسية كيفية السيطرة وفصل مشاعرها، قائلة «أترك مشاعري وحياتي الشخصية ورائي حينما أطل على جمهوري، حيث لا ذنب لهم فيما أعانيه».
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