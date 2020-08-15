الليلة.. دفعة جديدة لـ "بيت جميل" بالفسطـاط

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية فى تلقى طلبات الإلتحاق بالدفعة الثانية عشرة من برنامج "بيت جميل" الذى يشرف عليه قطاع الصندوق بالإشتراك مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للفنون التقليدية.
وينفذه كمنحة لمدة عامين دراسيين للمصريين من جميع الأعمار لتعلمالحرف والفنون التقليدية، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 27 سبتمبرالقادم عن طريق سحب الإستمارة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط أو مقر صندوق التنمية الثقافية بساحة الأوبرا.
يقوم بالتدريس في البرنامج نخبة متميزة من خبراء الفنون التراثية والتصميمات من المصريين والأجانب، ويهدف لتخريج المصمم المنفذ لتلك الفنون من خلال دراسة: مهارات الرسم، المنظور والرسم الحر والدراسات اللونية، حرفة الجبس والزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة ومنحه دبلومة خاصة فى تعلم تلك الحرف.
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