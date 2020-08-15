تشييع جثمان شويكار وانهيار نهال عنبر في الجنازة.. صور

رنا صلاح الدين - شيع منذ قليل جثمان الفنانة المصرية شويكار، من مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين إلى مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على التواجد في محيط المستشفى طوال الساعات الماضية، "محمد" نجل الفنان فؤاد المهندس وابنه، وابنتها منة، وعدد من أصدقائها المقربين ومحبيها ممن حرصوا على المشاركة في وداعها.

كما شاركت الفنانة المصرية ميرفت أمين والفنانة دلال عبدالعزيز، ونهال عنبر، والفنان منير مكرم، من مجلس نقابة المهن التمثيلية، مع التزام الحميع بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا،

جنازة شويكار

ودخلت نهال عنبر في نوبة بكاء شديدة خلال تشييع الجثمان.

وتوفت الفنانة الكبيرة شويكار ظهر الجمعة ١٤ أغسطس، عن عمر ناهز 82 عاما داخل المستشفى وكانت شويكار قد تعرضت قبل أشهر لأزمة صحية إثر معاناتها من مشاكل في الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها طالتها الشائعات التي خرجت حول تعرضها للشلل وعدم القدرة على الحركة.

كانت النجمة الكبيرة شويكار حريصة طوال السنوات الماضية على عدم الظهور في أى المناسبات الفنية أو الإعلامية، حيث كانت تلتزم بيتها باستمرار، ولا تظهر إلا في الضرورة، حيث ذهبت منذ 5 أعوام لتساند النجمة الكبيرة ميرفت أمين في وفاة والدتها، وتشارك في تلقى العزاء.

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جنازة شويكار

جنازة شويكار

جنازة شويكار

جنازة شويكار

جنازة شويكار

جنازة شويكار

جنازة شويكار