شكرا لقرائتكم خبر عن منصة أبل الإلكترونية تنتج فيلم تجسس رومانسى لـ إدريس ألبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد النجم العالمى إدريس ألبا على فيلم تجسس جديد لم يحمل عنوانًا بعد، والذى وصل بعد حرب مزايدة شديدة إلى شركة أبل، وسيقوم ألبا ببطولة وإنتاج الفيلم، الذى يوصف بأنه "فيلم تجسس رومانسى " وتدور أحداثه فى أفريقيا، ويمثل المشروع الجديد عودة أخرى إلى نوعين أفلام التجسس الرومانسية بعد فيلم Mr. & Mrs Smith.

ويصور ألبا حاليًا فيلمه الجديد "‪Ghetto Cowboy‬"، والفيلم يستند إلى رواية جيتو كاوبوي من تأليف جي نيري، وتدور أحداثه حول المراهق كول الذى يدخل عالم ركوب الخيل في المناطق الحضرية عندما ينتقل مع والده المغترب هارب (ألبا) في شمال فيلادلفيا.

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وكانت قد أعلنت شبكة ‪Netflix‬ إلغاء المسلسل الكوميدى الجديد ‪Turn Up Charlie‬، بعد موسم واحد منه، والذى طرح فى 15 مارس الماضى، ومن بطولة إدريس ألبا، وقالت الشبكة فى بيان "لن يتم تجديد مسلسل ‪Turn Up Charlie‬ ، لموسم الثاني، نحن ممتنون بشكل خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذي حول شغفه كـ دي جي إلى مسلسل كوميدي بارع، ونشكر أيضًا المنتجين التنفيذيين جاري رايش وتريسترام شيمبيرو والمنتجين المشاركين مارتن جويس وآنا جارانيتو، جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل والطاقم المخلص، لإحياء هذه القصة على ‪Netflix‬. نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع إدريس بشأن المشاريع المستقبلية ".

ركز المسلسل الكوميدى ‪Turn Up Charlie‬، على تشارلي الفريد (‪Elba‬)، وهو ‪DJ‬ عازب، والذي حصل على فرصة أخيرة للنجاح، شاك فى البطولة فرانكي هيرفي، وبايبر بيرابو و ‪JJ Feild‬، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "‪deadline‬".