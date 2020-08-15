بالفيديو- اوبريت “لا يا بيروت” تضامنًا مع الشعب اللبناني

بعد الحادث الأليم الذي هزَ مرفا بيروت واسفر عن إستشهاد اكثر من ١٧٠ مواطن وجرح أكثر من ٦٥٠٠ والعديد من المفقودين.

تم اطلاق اوبريت “لا يا بيروت” الذي جاء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي عانى وما يزال يعاني من تداعيات عده ازمات تعصف بالبلاد.

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يشارك في هذا الاوبريت نخبة من أبرز نجوم الوطن العربي منهم: أيمن زبيب من لبنان، أمينة من مصر, همام ابراهيم من العراق، وزين عوض من الاردن.

الجدير ذكره ان اوبريت “لا يا بيروت” من كلمات عماد الأسعد، الحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي واشراف المولى البروداكشن.