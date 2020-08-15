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بالفيديو- اوبريت “لا يا بيروت” تضامنًا مع الشعب اللبناني

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Patricia 0 تبليغ

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Aug 15, 2020

بعد الحادث الأليم الذي هزَ مرفا بيروت واسفر عن إستشهاد اكثر من ١٧٠ مواطن وجرح أكثر من ٦٥٠٠ والعديد من المفقودين.

تم اطلاق اوبريت “لا يا بيروت” الذي جاء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي عانى وما يزال يعاني من تداعيات عده ازمات تعصف بالبلاد.

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يشارك في هذا الاوبريت نخبة من أبرز نجوم الوطن العربي منهم: أيمن زبيب من لبنان، أمينة من مصر, همام ابراهيم من العراق، وزين عوض من الاردن.

الجدير ذكره ان اوبريت “لا يا بيروت” من كلمات عماد الأسعد، الحان سليم سلامة وتوزيع حمزة الغازي واشراف المولى البروداكشن.

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