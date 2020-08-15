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Aug 15, 2020
من الواضح أن النجمة التركية هازال كايا لا تستطيع أن تبتعد عن طفلها “فكرت علي” حتى أثناء التصوير، حيث اصطحبته معها الى موقع تصوير عملها الجديد كي يبقى بالقرب منها.
ونشرت هازال صورة لها مع ابنها عبر حسابها على انستغرام، من داخل الكواليس، حيث كانت تضع اللمسات النهائية على اطلالتها استعداداً للتصوير وكان لافتاً وجود ابنها بين احضانها.
علقت “كايا” على الصورة بالقول: “الامهات العاملات”.
نذكر أن هازال كايا كانت قد نشرت قبل أشهر أول صورة لابنها عبر حسابها على انستغرام، وأكدت في منشورها عن التشابه الشديد في شكل ابنها “فكرت علي” وشكلها في طفولتها.
كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا وابنها في لقطة دافئة داخل كواليس عملها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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