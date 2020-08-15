شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يحتفى بمقطع فيديو هدية من معجبيه.. ويعلق: جمهورى بيدلعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان محمد إمام، بمقطع فيديو أهداه إياه جمهوره والذى يتضمن جزءا من لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى، الذى قال له حينها "أقدر أقولك إنك أنت قدرت تثبت إنك محمد إمام بشخصيتك المستقلة"، إضافة إلى مقاطع مختلفة من مشاركاته فى الأفلام والمسلسلات عبر مراحل عمره المختلفة.

واستعرض مقطع الفيديو الذى جاءت فى خلفيته كلمات وألحان أغنية "ابن مصر"، لقطات من التدريبات الرياضية التى يجريها محمد إمام للحفاظ على لياقته البدنية إضافة إلى ظهوره فى مشهد قصير بمرحلة الطفولة مع والده النجم عادل إمام خلال أحداث فيلم "حنفى الأبهة"، كذلك يستعرض الفيديو الذى أعده جمهور محمد إمام، على مشاهد متنوعة من أعماله الفنية.

ونشر محمد إمام، مقطع الفيديو الذى تلقاه من معجبيه، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليه: "جمهورى بيدلعنى.. شكرًا على كل الفيديوهات والتصميمات اللى بتتعبوا نفسكم علشان تعملوهالى.. ماقدرش أنا على الدلع ده كله".

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وكان النجم محد إمام أعلن خوضه لبطولة مسلسل "الملك" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى فيلمز. ونشر إمام، صورة عبر حسابه بإنستجرام، وكتب قائلا: "كنت ناوى ماعملش مسلسلات لفترة.. قلت مش هلاقى حاجة جامدة زى هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني.. (الملك) رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسى، إشراف عام حسام شوقى".

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام، بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى، وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته كل من: ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج حسين المنباوى.