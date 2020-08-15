زوجة الرئيس التونسي تخطف الأنظار في أول ظهور رسمي لها.. صور

رنا صلاح الدين - خطفت القاضية إشراف شبيل، زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد، الأضواء في أول ظهور رسمي لها منذ تولي الرئيس منصبه نهاية العام الماضي.

وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، سلطت الضوء على ظهورها الرسمي الأول في قصر قرطاج، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق للذكرى الرابعة والستين لصدور مجلة "الأحوال الشخصية".

إشراف شبيل

القضاية إشراف شبيل جلست في الصفّ الأول إلى جانب لبنى الجريبي وزيرة المشاريع الكبرى ونادية عكاشة مستشارة رئيس الجمهورية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى التونسيين إعجابهم بأناقة إشراف شبيل قليلة الظهور، حيث أن شبيل لا تقيم بقصر قرطاج بل بمنزلها بالمنيهلة وتواصل عملها العادي في محكمة تونس.

إشراف شبيل

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وفي الوقت الذي أشاد فيه عدد كبير من السياسيين والنشطاء بأناقتها وحضورها القوي، انتقد آخرون قرار المجلس الأعلى للقضاء، الذي قرر في إطار "الحركة السنوية للقضاء"، تعيين زوجة الرئيس التي كانت تشغل "وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس"، قاضيا من الرتبة الثالثة بمحكمة الاستئناف ونقلها إلى صفاقس جنوب شرقي البلاد، ما وصفه البعض بـ"القرار التعسفي"، فيما اعتبره المجلس الأعلى للقضاء إجراء تقتضيه "مصلحة العمل".

إشراف شبيل

يشار إلى أن الرئيس التونسي ألغى برتوكول "سيدة تونس الأولى" وصرح في وقت سابق بأن زوجته لن تحمل هذا اللقب، معتبرا أن كل التونسيات "سيدات أُوَل".

إشراف شبيل

إشراف شبيل