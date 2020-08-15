تامر عاشور يحتفل بالدرع الذهبية من “يوتيوب”

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفل الفنان تامر عاشور بوصول عدد متابعيه إلى مليون وحصوله على الدرع الذهبية من “يوتيوب”.

ونشر عاشور صوراً عدة وعلّق عليها: “عدينا المليون الأول على “يوتيوب”. أشكر أهلي كلهم واحد واحد وأصحابي اللي دائماً فاكرنّي ودائماً نتشارك في أي نجاح وأشكر كل الجمهور الذي له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى”.

وطرح عاشور أغنية “بياعه” عبر تطبيق “أنغامي”، والتي تصدّرت قائمة “توب أنغامي” في مصر، كما احتلت المركز الثاني في التطبيق نفسه على مستوى العالم.

أغنية “بياعه” كلمات تركي آل شيخ وتوزيع وميكساچ وماستر خالد عز.