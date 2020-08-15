كارول سماحة في استراحة.. “نعود إليكم قريبًا”

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد فترة صعبة عاشتها كجميع اللبنانيين في مختلف أنحاء العالم بسبب الإنفجار الكارثي الذي هزّ مرفأ بيروت، قررت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن تبتعد عن مواقع الإنترنت في استراحة من التواصل الإجتماعي.

ووعدت كارول المتابعين أنها ستعود إليهم قريبًا حين تتوقف المعارك وينتهي التراشق الكلامي عبر شبكات التواصل الإجتماعي وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الإجتماعي التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل إجتماعي..نعود إليكم قريبا”.

وخيّم جوّ من الحزن على متابعي كارول بسبب هذا القرار ومن ابرز التعليقات التي تلقتها: “غيابك مش حلو”، “رح نشتقلك”، “على وين؟”، “ماتغيبي علينا كتير كوكي”، “ماتطولي غياب”.

جدير ذكره أن كارول سماحة طرحت منذ فترة كليب أغنية Bon Voyage بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وأكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، وكان من المفترض أن تُصدر كارول أغنية جديدة قبل وقوع انفجار بيروت.