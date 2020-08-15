تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تكشف أغرب ما قالته شويكار لها في آخر مكالمة قبل وفاتها

حالة من الصدمة سيطرت على الوسط الفني المصري بعد وفاة الفنانة شويكار.

كشفت الفنانة شهيرة تفاصيل آخر مكالمة جمعتها بالفنانة شويكار التي رحلت عن عالمنا قبل ساعات عن عمر يناهز 82 سنة.

وقالت في تدوينة عبر فيس بوك: يعني كده خلاص مبقاش ليا حد يحبني من قلبه وشايفني حاجه عظيمه بعد شاديه وبعدك اعمل أيييه مش قادره اقاوم دموعي وانا بكتب مين هيسمعني أحلي كلام مين هيطبطب عليا لما اكون متضايقة مين هيدلعني أحلي دلع وكأني طفله مين هيقولي ياست الستات.

وأضافت: فيه ايه يا شوشو انا لسه مكلماكي من قريب كنتي زي الفل حصل لخبطه من أمتي انتي قولتيلي آخر مكالمه متتأخريش عليا عشان اتفق معاكي أزورك انا أتأخرت انا أتلخمت معلش حبيبتي انتي أكتر واحده كنتي حاسه بيا وبظروفي أنا آسفة آسفة .. حتي مش قادره أنعيكي مش قادره.

