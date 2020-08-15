نهى عابدين أكثر جرأة بعد تراجعها عن قرار الاعتزال.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية نهى عابدين لجلسة تصوير جديدة، وهي الأولى لها بعد تراجعها عن قرار الاعتزال، وقد حرصت على كشاركة متابعيها بلقطات منها.

نهى ظهرت في الجلسة بطلّة أكثر جرأة على غير المعهود منها، ويبدو أنها أردات أن تعلن من خلال هذه الجلسة عن عودتها القوية للساحة الفنية، حيث ظهرتب بفستان أسود مثير، متزينة بماكياج صارخ، وهي الطلّة التي اشعّت فيها أنوثة وجاذبية.

حكاية «ضي القمر» هي أول عمل درامي تتعاقد عليه نهى بعد عودتها للتمثيل، وهي إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا» للنجمة السورية كندة علوش، المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، بعدسة المخرجة مريم أحمدى، والعمل من تأليف يسري الفخراني، ويتكون من 60 حلقة، وهو عبارة عن 6 قصص منفصلة، تدور كل منها في 10 حلقات.

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يُذكر أن نهى كانت قد اتخذت قرار اعتزال التمثيل دون الكشف عن أسباب قرارها، وكتبت: «قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي»، في الوقت الذي لم تكشف فيه عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المصيري».

آخر أعمال نهى كانت خلال شهر رمضان الماضي، حيث شاركت في بطولة مسلسل «اتنين في الصندوق» أمام حمدي الميرغني، محمد أسامة، بيومي فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، بالإضافة لمسلسل «ليالينا 80» أمام إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد عادل، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.