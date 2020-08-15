هنادي مهنى عروساً بطلّة بيضاء ملكية في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة المصرية هنادي مهنى لجلسة تصوير جديدة، تألق فيها بطلّة عروس، وذلك بالتزامن مع استعداد الممثلة الشابة لدخول القفص الذهبي قريباً.

هنادي ظهرت في لقطات من الجلسة بطلّة ملكية تفوح أنوثة وجاذبية وسط مجموعة من الزهور متألقة بفستان أبيض شديد الأناقة، ذو ذيل طويل، أبرز جمال قوامها بشكل لافت، متزينة بماكياج قوي، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متبادلين صوراً للفنانة الشابة، متمنيين لها السعادة مع خطيبها، الفنان المصري أحمد خالد صالح.

يُذكر أن هنادي مهنى احتفلت بخطبتها إلى أحمد خالد صالح ديسمبر الماضي بعد قصة حب جمعتهما.

من ناحية أخرى، شاركت هنادي مهنى في مارثون دراما الماضي بمسلسلين؛ «الفتوة» الذي التقت فيه بخطيبها أحمد خالد صالح، بالإضافة لياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، نجلاء بدر، إنعام سالوسة، وغيرهم، بالإضافة لمسلسل «خيانة عهد» أمام يسرا، عبير صبري، حلا شيحة، وغيرهم.

في نفس الوقت، تستعد هنادي لاستئناف تصوير مسلسل «خيط حرير» الذي تشارك في بطولته أمام مي عز الدين ومحمود عبدالمغني، وسوسن بدر، ونيكولا معوض، ومي سليم، وأحمد خليل، ويوسف عثمان، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي ونسمة النجار، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.