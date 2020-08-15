شكرا لقرائتكم خبر عن "برد الوحدة".. جنات تتعاون فى إحدى أغانى ألبومها الجديد مع الأخوين "دهيمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة جنات مع الموزع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم دهيمة فى أغنية بألبومها الجديد تحمل اسم "برد الوحدة"، وهى من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، ومكس وماستر أحمد حسام، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب، خاصة أن الألبوم بشكل عام سيتم طرحه بعد أيام.

ويضم ألبوم جنات 10 أغنيات، وتتعاون مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعى، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى.

ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور. أما الموزعين، فتتعاون جنات مع كل من أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبد المنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة، ويتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضى.

وكان آخر أعمال المطربة جنات تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وآخرين، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، حيث قدمتها كديو مع ملحن الأغنية وليد سعد.