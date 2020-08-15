شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يتعاقد مع شركة سونى مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن تعاقد النجم ليوناردو دي كابريو مع سوني في صفقة جديدة متعددة السنوات، وأوضحت الشركة أن هناك مشروعين قيد التطوير والتحضير، وأن الشركة سبق وأن تعاونت مع ليوناردو منذ أكثر من 24 عامًا فى روميو وجولييت، ثم فيلم تايتانيك معتبرين ليو من عباقرة الفن، خاصة أنه سلك الطريق الصعب فى المجال على حسب تعبيرهم.

من جانب آخر يبدو أن فيروس كورونا وتأثيره لن ينتهى خلال تلك الفترة، حيث قرر القائمون على فيلم Killers of the Flower Moon الذى يجمع ليوناردو دى كابريو وروبرت دى نيرو تأجيل بدء تصويره للعام المقبل 2021 وتحديداً شهر فبراير منه، وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع gamespot الذى أشار إلى عزم مارتن سكورسيزي مخرج الفيلم القيام بتلك الخطوة بسبب كورونا، حيث أكد الموقع أن الفيلم كان من المفترض أن يبدأ تصويره في وقت سابق من العام الحالي، وتحديداً في شهر مارس الماضي أي قبل خمسة أشهر من الآن، إلا أنه بذلك تم تأجيله لمدة تصل لـ 11 شهر قبل بداية تصوير العمل الذى ينتظره قطاع كبير من محبي السينما.

وكانت حالة كبيرة من ردود الأفعال أثارها المخرج مارتن سكورسيزي بجمع ثنائي من أبرز نجوم هوليود إلي فيلمه الجديد، وهما ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك بعدما حقق "الايرلندى" اسم فيلمه الأخير ردود أفعال واسعة مؤخراً من خلال ترشيحه لجوائز عديدة في حفل الأوسكار الأخير بالإضافة لتحقيقه إيرادات كبيرة.