بيع حذاء مايكل جوردان بمبلغ خيالي

متابعة بتجــــــــــرد: بيع حذاء رياضي لبسه أسطورة كرة السلة الأمريكية، مايكل جوردان، بمبلغ وصل لـ615 ألف دولار أمريكي، بحسب ما أعلنته دار “كريستيز” للمزادات، أمس الخميس.

الحذاء المعروف باسم “إير جوردان 1 هايز” انتعله النجم الأمريكي في مباراة استعراضية في إيطاليا عندما حطمت كرة زجاج اللوحة الخلفية للسلة.

وصرحت كايتلين دونوفان مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في دار “كريستيز” التي نظمت المزاد مع متاجر “ستاديوم غودز”: “هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء”.

وكان حذاء “إير جوردان 1” الذي صممته شركة “نايكي” عام 1985 والموقع من قبل نجم بولز، بات الأغلى في التاريخ في مايو الماضي، بعد أن بِيع في مزاد علني في دار “سوثبيز” بقيمة بلغت 560 ألف دولار، بحسب موقع “بي بي سي”.

ويعد الحذاء أول نموذج صممته شركة “نايكي” خصيصا لجوردان وقد ارتداه في موسمه الأول في دوري السلة للمحترفين في أمريكا حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتُوِّج بلقب الدوري في 6 مناسبات بين 1991 و1998.