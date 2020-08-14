وفاة شويكار بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة المصرية شويكار قبل قليل، عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها على فيسبوك قائلة: "البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

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ولدت شويكار في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1938 بمحافظة الإسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية.

وعملت في بداية حياتها في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت شويكار من المحاسب حسن نافع، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك.