Aug 14, 2020
توفيت الفنانة المصرية شويكار اليوم الجمعة بعد وعكة صحية ألمت بها في الفترة الماضية، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره الى مستشفى الصفا، ثم تم نقلها إلى مستشفى الكاتب حيث توفيت.
سيتم تشييع شويكار غدًا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها في مدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.
وقد نعى الفنانة الكبيرة شوكار عدد من النجوم والوجوه المعروفة نذكر منهم: شريهان، سوسن بدر، دنيا سمير غانم، طبيب التجميل د. هراتش سغبزريان، كارمن لبس، صابرين، درّة، نجلاء بدر، رانيا محمود ياسين وغيرهم.
نذكر ان شويكار هي ممثلة مصرية برعت بأدوار الكوميديا بالمسرح العربي. في رصيدها الفني عشرات الأعمال من مسرحيات وأفلام ومسلسلات.
تزوجت شويكار من المحاسب حسن نافع، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، كما كانت قد تزوجت من مدحت يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان، د. هراتش، صابرين وغيرهم ينعون الفنانة الكبيرة شويكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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