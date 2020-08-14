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آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 3:52 مساءً
نادين نسيب نجيم
شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها على موقع إنستغرام بأول صورة لها بعد الإنفجار الذي دمّر منزلها واصابها بجروح بالغة استدعت خضوعها لعمليتين جراحيّتين.
ظهرت نادين وهي نائمة على سرير المستشفى وبجانبها طفليها هافين وجيوفاني، حيث ظهرت آثار الجروح في وجهها لاسيما وانها تعرّضت لكسر في انفها استدعى خضوعها لعملية.
وعلّقت نادين نسيب نجيم بالقول “بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير وقلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا …. “.
وأضافت:”بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع … مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا. بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي … ومن قلبي سلام .”
كما غردت عبر صفحتها على “تويتر” قائلة “عم فكر بالناس عم فكر ببيوتنا المكسرة عم فكر بجروحاتنا عم فكر بوجعنا عم فكر بالظلم ما عم لاقي بين ايديي حل غير الصلاة والدعاء تحتى ربنا يعطينا القوة ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي وكيف رح نرجع نكفي بس مجبورين نوقف كرمال ولادنا وأحباببنا
الله اكبر منن كلن!! الله أكبر علين”.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تنشر صورتها الأولى من المستشفى بعد الإنفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.