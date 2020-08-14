نادين نسيب نجيم تنشر صورتها الأولى من المستشفى بعد الإنفجار

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2020 3:52 مساءً

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها على موقع إنستغرام بأول صورة لها بعد الإنفجار الذي دمّر منزلها واصابها بجروح بالغة استدعت خضوعها لعمليتين جراحيّتين.

ظهرت نادين وهي نائمة على سرير المستشفى وبجانبها طفليها هافين وجيوفاني، حيث ظهرت آثار الجروح في وجهها لاسيما وانها تعرّضت لكسر في انفها استدعى خضوعها لعملية.

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وعلّقت نادين نسيب نجيم بالقول “بشكر ربي ألف مرة ما حرمني هل اللحظة ولا حرم ولادي مني بشكر ربي كل لحظة وكل ثانية انه لطف فيي وساعدني تجروحاتي طيب بسرعة وما يكون أثرها كبير وقلبي مع كل ام وكل طفل كان ضحية هل إعتداء يلي صار علينا كلنا …. “.

وأضافت:”بتعرفوا شو النقطة المشتركة بين اللبنانية ؟ الوجع … مع الأسف نحنا عطول مجموعين او عل مصيبة او عل وجع . الحمدالله صرت احسن و رح اضهر من المشفى بكرا. بشكر دعواتكم و رسايلكم وكل حدا سأل عني وكل حدا زعل كرمالي و كل حدا بحبني شكراً من كل قلبي … ومن قلبي سلام .”

كما غردت عبر صفحتها على “تويتر” قائلة “عم فكر بالناس عم فكر ببيوتنا المكسرة عم فكر بجروحاتنا عم فكر بوجعنا عم فكر بالظلم ما عم لاقي بين ايديي حل غير الصلاة والدعاء تحتى ربنا يعطينا القوة ما بعرف كيف رح نواجه الأيام يلي جايي وكيف رح نرجع نكفي بس مجبورين نوقف كرمال ولادنا وأحباببنا

الله اكبر منن كلن!! الله أكبر علين”.