وفاة الفنانة شويكار

رنا صلاح الدين - توفيت الفنانة المصرية الكبيرة شويكار، الجمعة 14 أغسطس، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر حسابها على موقع الفيس بوك: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬ .. وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

وشويكار ممثلة مصرية ولدت لأب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبد الوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس حيث قدما واحدا من أبرز الثنائيات في تاريخ السينما المصرية ثم انفصلا بعد ذلك، كما تزوجت من مدحت يوسف.