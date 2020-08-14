شكرا لقرائتكم شائعات عن وفاة فيروز.. وابنتها: كأنها رغبات لديهم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - صعق اللبنانيون والعالم العربي، السبت، من تداول أنباء بشأن وفاة الفنانة اللبنانية، فيروز.
وفي اليوم التالي خرجت ريما الرحباني، عبر حسابها على "فيسبوك"، لتنفي هذه الشائعة. وكتبت: "إلى مُطلقي الشائعات الذين يظل لديهم رغبة ونفْسْ ووقت بكل الظروف مهما كانت سوداء يفبركوا الخبر ذاته! وكأنها رغبات لديهم أكتر أنها مجرد إشاعات!".
يشار إلى أن فيروز طالتها شائعة وفاتها أكثر من مرة، كان آخرها في مايو/أيار، وذلك عبر رسالة متداولة عبر تطبيق واتساب.
وجاء في نص الرسالة أن "فيروز توفيت قبل قليل بداخل مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت".
لكن مصدر مقرب من الفنانة نفى هذه الشائعة وقتها، مؤكداً أنها بخير، ولا صحة إطلاقاً لخبر وفاتها، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.
كما قال غسان الرحباني عن الرسالة المتداولة عن صحة فيروز: "فيروز بخير، واعتدنا كل سنة أن نسمع مثل هذه الشائعات".
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