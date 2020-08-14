شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسمين عبد العزيز تدعم طفلة من ذوى القدرات الخاصة وتساعدها على المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على دعم الطفلة السعودية ليال محمد، وهى من ذوى القدرات الخاصة، وعارضة أزياء، وذلك، أثناء تواجدهما فى إحدى صالات الألعاب الرياضية واللياقة البدنية، حيث ظهرت الطفلة ليال محمد، وهى تحاول المشى، وتقترب من ياسمين عبد العزيز، التى تشجعها وتساندها، وبجوارهما المدرب الخاص بها، حيث نشرت الطفلة ليال محمد عبر حسابها على "انستجرام"، صورة تجمعها بياسمين عبد العزيز، والفيديو من داخل صالة للألعاب الرياضية.

ليال محمد تحظى بدعم كبير من نجوم الفن، مثل كريم فهمى وياسمين عبد العزيز، وشريف رمزي، وأيضا من إعلاميين مثل رامى رضوان والشيف علاء الشربينى، ولاعب المنتخب المصرى السابق أحمد حسن، كذلك تحظى بدعم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث وصل عدد متابعيها على موقع "انستجرام" إلى 15 ألف متابع.



ياسمين عبد العزيز وليال محمد

ودائما ما تظهر الطفلة ليال على السوشيال ميديا بـ"المشاية"، وهى وسيلتها للمشى، حيث كسبت تعاطفا كبيرا من رواد السوشيال ميديا فى الشهور القليلة الماضية.

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رامى رضوان



علاء الشربينى



كريم فهمي

يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتار عماد، وعدد كبير من النجوم. وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا.‏