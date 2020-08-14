نادية مصطفى تنعي سمير الاسكندراني

نعت الفنانة نادية مصطفى المطرب الكبير سمير الاسكندراني الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"فيسبوك". وكتبت نادية على صفحتها قائلة : "البقاء والدوام لله.. عن نفسى ونقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها ننعى وفاة الفنان سمير الأسكندرانى للفقيد الرحمه ولأهله الصبر والسلوان". سمير الأسكندرانى للفقيد الرحمه ولأهله الصبر والسلوان". ويذكر أن توفى النجم سمير الإسكندراني مساء الخميس بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عاما بمستشفى النزهة حيث كان يتلقى العلاج هناك.

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